Дрони Сил оборони у квітні уразили та знищили 83 000 російських цілей – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Протягом місяця українськими дронами уражено та знищено понад 83 000 цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань безпілотних систем.

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Ефективність ураження зросла ще на 5%, заявив головком.

У нараді взяли участь командири підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. У своїх виступах вони поділилися досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів.

"Їхній бойовий досвід, організаційні та технологічні "ноу-хау", пропозиції щодо розв'язання проблемних питань – найцінніше в таких заходах", – констатував головком.

Сирський заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів безпілотних систем до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей.

Також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.