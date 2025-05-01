Дрони Сил оборони у квітні уразили та знищили 83 000 російських цілей – Сирський
Протягом місяця українськими дронами уражено та знищено понад 83 000 цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань безпілотних систем.
Ефективність ураження зросла ще на 5%, заявив головком.
У нараді взяли участь командири підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. У своїх виступах вони поділилися досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів.
"Їхній бойовий досвід, організаційні та технологічні "ноу-хау", пропозиції щодо розв'язання проблемних питань – найцінніше в таких заходах", – констатував головком.
Сирський заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів безпілотних систем до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей.
Також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.
- 28 квітня голова МЗС повідомив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.
- Того самого дня Сирський заявив, що збільшення використання безпілотників, зокрема наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці.