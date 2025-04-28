Збільшення використання безпілотників, зокрема наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський та опублікував відповідний запис з ураженням техніки РФ та окупантів.

"Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до критичних втрат ворога в логістиці", – написав він.

За словами Сирського, лише за минулий тиждень захисники уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.

З початку 2025 року втрати РФ в автотехніці та спецтехніці склали 13 805 одиниць, додав головком.