РФ получает критические потери в логистике благодаря увеличению применения дронов – ВСУ
Увеличение использования беспилотников, в том числе наземных дронов для дистанционного минирования, наносит россиянам критические потери в логистике. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский и опубликовал соответсвующую запись с поражением техники РФ и оккупантов.
"Масштабирование применения беспилотных систем, в том числе наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования, приводит к критическим потерям врага в логистике", – написал он.
По словам Сырского, только за прошлую неделю защитники поразили 969 единиц автомобильной и специальной техники захватчиков.
С начала 2025 года потери РФ в автотехнике и спецтехнике составили 13 805 единиц, добавил главком.
- 7 апреля МО допустило в Силы обороны наземный роботизированный комплекс с пулеметом D-21-12R украинского производства.
- 17 апреля в армию допустили наземный дрон-амфибию UNEX UGV украинского производства.
- 28 апреля глава МИД сообщил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.