Увеличение использования беспилотников, в том числе наземных дронов для дистанционного минирования, наносит россиянам критические потери в логистике. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский и опубликовал соответсвующую запись с поражением техники РФ и оккупантов.

"Масштабирование применения беспилотных систем, в том числе наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования, приводит к критическим потерям врага в логистике", – написал он.

По словам Сырского, только за прошлую неделю защитники поразили 969 единиц автомобильной и специальной техники захватчиков.

С начала 2025 года потери РФ в автотехнике и спецтехнике составили 13 805 единиц, добавил главком.