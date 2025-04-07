К использованию в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом – фото
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники оборонного ведомства.
Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом.
Он может выполнять широкую линейку задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага.
Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям.
В Минобороны отметили, что оператор управляет действиями робота, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.
- 3 февраля 2025 года стало известно, что Минобороны допустило к использованию в армии наземные роботизированные комплексы "Гимли".
- 5 февраля Умеров заявил, что Минобороны запускает проект, что позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии.