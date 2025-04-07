К использованию в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом – фото

Робот выполняет задачи по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке, поражению живой силы и легкобронированной техники

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники оборонного ведомства.

Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом.

Он может выполнять широкую линейку задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага.

Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям.

В Минобороны отметили, что оператор управляет действиями робота, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.

Фото: Министерство обороны