К использованию в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом – фото
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники оборонного ведомства.

Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом.

Он может выполнять широкую линейку задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага.

Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям.

В Минобороны отметили, что оператор управляет действиями робота, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.

К использованию в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом – фото
Фото: Министерство обороны
  • 3 февраля 2025 года стало известно, что Минобороны допустило к использованию в армии наземные роботизированные комплексы "Гимли".
  • 5 февраля Умеров заявил, что Минобороны запускает проект, что позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии.
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