Дроны Сил обороны в апреле поразили и уничтожили 83 000 российских целей – Сырский
В течение месяца украинскими дронами поражено и уничтожено более 83 000 целей – это на 8% больше, чем в марте. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам беспилотных систем.
Эффективность поражения выросла еще на 5%, заявил главком.
В совещании приняли участие командиры подразделений беспилотных авиационных комплексов. В своих выступлениях они поделились опытом применения дронов и достижения наилучших результатов.
"Их боевой опыт, организационные и технологические "ноу-хау", предложения по решению проблемных вопросов – самое ценное в таких мероприятиях", – констатировал главком.
Сырский заслушал доклады о состоянии выполнения задач по масштабированию подразделений беспилотных систем в бригады и полки, их укомплектованию и наращиванию способностей.
Речь также шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором – в частности, подготовке в гражданских школах операторов дронов.
- 28 апреля глава МИД сообщил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.
- В тот же день Сырский заявил, что увеличение использования беспилотников, в частности наземных дронов для дистанционного минирования, наносит россиянам критические потери в логистике.