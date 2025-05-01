Дроны Сил обороны в апреле поразили и уничтожили 83 000 российских целей – Сырский

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

В течение месяца украинскими дронами поражено и уничтожено более 83 000 целей – это на 8% больше, чем в марте. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам беспилотных систем.

Эффективность поражения выросла еще на 5%, заявил главком.

В совещании приняли участие командиры подразделений беспилотных авиационных комплексов. В своих выступлениях они поделились опытом применения дронов и достижения наилучших результатов.

"Их боевой опыт, организационные и технологические "ноу-хау", предложения по решению проблемных вопросов – самое ценное в таких мероприятиях", – констатировал главком.

Сырский заслушал доклады о состоянии выполнения задач по масштабированию подразделений беспилотных систем в бригады и полки, их укомплектованию и наращиванию способностей.

Речь также шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором – в частности, подготовке в гражданских школах операторов дронов.