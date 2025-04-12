Сырский озвучил, скольких солдат Россия лишилась с начала года: Потери рекордные

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россия продолжает пытаться продавить оборону Украины. Однако несет рекордные потери, сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, с начала 2025 года потери врага в личном составе превысили 140 000 человек. А именно составили 140 650 вражеских солдат.

"Благодарю наших воинов за стойкость и меткость", – написал главком и опубликовал кадры работы украинских защитников по уничтожению врага и его техники на фронте.

По данным Генштаба ВСУ, на 12 апреля потери россиян в живой силе составили ориентировочно 931 450 человек.