Российская армия потеряла уже более 900 000 оккупантов
По состоянию на 21 марта 2025 года общие потери России в живой силе перевалили за 900 000 оккупантов. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Так, всего с начала полномасштабной войны – за три года и почти месяц – Россия потеряла 900 800 военных (убитыми и ранеными). Из них 1300 – за минувшие сутки, 20 марта.
Остальные потери РФ за сутки и вообще за большую войну:
→ танков – 10 394 (+17);
→ боевых бронированных машин – 21 589 (+28);
→ артиллерийских систем – 24 848 (+101);
→ РСЗО – 1324 (+2);
→ средств ПВО ‒ 1111 (+1);
→ самолетов 370 (+0);
→ вертолетов – 331 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 080 (+185);
→ крылатых ракет – 3121 (+0);
→ кораблей – 28 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 41 259 (+165);
→ спецтехники ‒ 3782 (+2).
- 18 марта Россия начала разгонять "наступление" ВСУ на Белгородскую область. В Центре противодействия дезинформации опровергли это – говорят, мол, россияне "сами придумали и сами победили".
- Однако 20 марта Зеленский сказал, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области. В то же время украинские военные "неожиданно делают шаги в другом направлении".
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