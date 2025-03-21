Российская армия потеряла уже более 900 000 оккупантов

В своих сводках Генштаб приводит общие потери врага: они состоят из двух основных показателей – это безвозвратные и санитарные потери

Шеврон мертвого российского солдата (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

По состоянию на 21 марта 2025 года общие потери России в живой силе перевалили за 900 000 оккупантов. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Так, всего с начала полномасштабной войны – за три года и почти месяц – Россия потеряла 900 800 военных (убитыми и ранеными). Из них 1300 – за минувшие сутки, 20 марта.

Остальные потери РФ за сутки и вообще за большую войну:

→ танков – 10 394 (+17);

→ боевых бронированных машин – 21 589 (+28);

→ артиллерийских систем – 24 848 (+101);

→ РСЗО – 1324 (+2);

→ средств ПВО ‒ 1111 (+1);

→ самолетов 370 (+0);

→ вертолетов – 331 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 080 (+185);

→ крылатых ракет – 3121 (+0);

→ кораблей – 28 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 41 259 (+165);

→ спецтехники ‒ 3782 (+2).

18 марта Россия начала разгонять "наступление" ВСУ на Белгородскую область. В Центре противодействия дезинформации опровергли это – говорят, мол, россияне "сами придумали и сами победили".

Однако 20 марта Зеленский сказал, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области. В то же время украинские военные "неожиданно делают шаги в другом направлении".

Читайте также: Шанс переломить ситуацию. Битвы, повлиявшие на ход большой войны