Російська армія втратила вже понад 900 000 окупантів
Станом на 21 березня 2025 року загальні втрати Росії у живій силі перевалили за 900 000 окупантів. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу Збройних Сил України.
Так, загалом від початку повномасштабної війни – за три роки й майже місяць – Росія втратила 900 800 військових (вбитими та пораненими). З них 1300 – за минулу добу, 20 березня.
Інші втрати РФ за добу і загалом за велику війну:
→ танків ‒ 10 394 (+17);
→ бойових броньованих машин ‒ 21 589 (+28);
→ артилерійських систем – 24 848 (+101);
→ РСЗВ – 1324 (+2);
→ засобів ППО ‒ 1111 (+1);
→ літаків 370 (+0);
→ гелікоптерів – 331 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185);
→ крилатих ракет ‒ 3121 (+0);
→ кораблів – 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165);
→ спецтехніки ‒ 3782 (+2).
- 18 березня Росія почала розганяти "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У Центрі протидії дезінформації спростували це – кажуть, мовляв, росіяни "самі придумали й самі перемогли".
- Однак 20 березня Зеленський сказав, що Росія накопичує війська на Сумському напрямку, намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області. Водночас українські військові "неочікувано роблять кроки в іншому напрямку".
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