Російська армія втратила вже понад 900 000 окупантів

У своїх зведеннях Генштаб наводить загальні втрати ворога: вони складаються з двох основних показників – це безповоротні і санітарні втрати

Шеврон мертвого російського солдата (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Станом на 21 березня 2025 року загальні втрати Росії у живій силі перевалили за 900 000 окупантів. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Так, загалом від початку повномасштабної війни – за три роки й майже місяць – Росія втратила 900 800 військових (вбитими та пораненими). З них 1300 – за минулу добу, 20 березня.

Інші втрати РФ за добу і загалом за велику війну:

→ танків ‒ 10 394 (+17);

→ бойових броньованих машин ‒ 21 589 (+28);

→ артилерійських систем – 24 848 (+101);

→ РСЗВ – 1324 (+2);

→ засобів ППО ‒ 1111 (+1);

→ літаків 370 (+0);

→ гелікоптерів – 331 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185);

→ крилатих ракет ‒ 3121 (+0);

→ кораблів – 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165);

→ спецтехніки ‒ 3782 (+2).

18 березня Росія почала розганяти "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У Центрі протидії дезінформації спростували це – кажуть, мовляв, росіяни "самі придумали й самі перемогли".

Однак 20 березня Зеленський сказав, що Росія накопичує війська на Сумському напрямку, намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області. Водночас українські військові "неочікувано роблять кроки в іншому напрямку".

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