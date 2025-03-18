Росія розганяє "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У ЦПД кажуть – самі придумали й "перемогли"
Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські пропагандистські ресурси та військкори почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил – тепер на Бєлгородську область. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.

"Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами", – прокоментував він.

Росіяни заявили, що в ніч проти 18 березня українські війська нібито перекинули техніку й особовий склад до прикордонного району на стику Бєлгородської та Курської областей.

Одночасно із цим почалася масована дронова атака на Бєлгородську область. Однак регіони РФ у різних куточках держави-агресорки потерпають від українських далекобійних безпілотників майже щоночі.

Читайте також: Український дрон дальністю 3000 км пройшов випробування – Зеленський

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про "складну" обстановку на кордоні з Україною.

Він поскаржився на активні обстріли "снарядами" і БпЛА.

Читайте також: Сирський про Курську операцію: Є надія, що цей наступ буде не останнім

Коваленко водночас наголосив, що бої в прикордонні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни – зокрема, через активність ДРГ ворога зі сторони Бєлгородської області. Також відбуваються артилерійські дуелі через артобстріли окупантів по території України.

"Те, що росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним – не дивно. Їх головна інформаційна стратегія – звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Усе дуже примітивно, але цілком характерно для росіян", – наголосив керівник ЦПД.

Росія розганяє "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У ЦПД кажуть – самі придумали й "перемогли"
Бєлгород на мапі DeepState (із захопленням Курщини, де справді тривають бої)

Читайте також: Шанс переламати ситуацію. Битви, що вплинули на перебіг великої війни

війнанаступбєлгородська областьфронтбєгород