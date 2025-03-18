Росія розганяє "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У ЦПД кажуть – самі придумали й "перемогли"
Російські пропагандистські ресурси та військкори почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил – тепер на Бєлгородську область. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.
"Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами", – прокоментував він.
Росіяни заявили, що в ніч проти 18 березня українські війська нібито перекинули техніку й особовий склад до прикордонного району на стику Бєлгородської та Курської областей.
Одночасно із цим почалася масована дронова атака на Бєлгородську область. Однак регіони РФ у різних куточках держави-агресорки потерпають від українських далекобійних безпілотників майже щоночі.
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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про "складну" обстановку на кордоні з Україною.
Він поскаржився на активні обстріли "снарядами" і БпЛА.
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Коваленко водночас наголосив, що бої в прикордонні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни – зокрема, через активність ДРГ ворога зі сторони Бєлгородської області. Також відбуваються артилерійські дуелі через артобстріли окупантів по території України.
"Те, що росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним – не дивно. Їх головна інформаційна стратегія – звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Усе дуже примітивно, але цілком характерно для росіян", – наголосив керівник ЦПД.
- 6 серпня 2024 року Україна повернула війну "додому" на російську територію, розпочавши Курську операцію. ЗСУ контролювали низку населених пунктів і Суджу.
- Однак у березні 2025 року Росія значно посилила активність і Курській області, відвоювавши Суджу.
- Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють про нібито оточення українського угрупування військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторює і Трамп.
- "Оточення" російських військ уже спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Умєров також запевнив, що ЗСУ продовжать наступальні операції у РФ.
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