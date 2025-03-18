РФ разгоняет "наступление" ВСУ на Белгород. В ЦПД говорят – сами придумали и "победили"

Коваленко подчеркнул, что бои вблизи границы не новость, а россиянам пока выгодно нагнетать ситуацию перед разговором Трампа с Путиным

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские пропагандистские ресурсы и военкоры начали распространять информацию о якобы новом наступлении украинских сил – теперь на Белгородскую область. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг это.

"Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами", – прокомментировал он.

Россияне заявили, что в ночь на 18 марта украинские войска якобы перебросили технику и личный состав в приграничный район на стыке Белгородской и Курской областей.

Одновременно с этим началась массированная дроновая атака на Белгородскую область. Однако регионы РФ в разных уголках государства-агрессора страдают от украинских дальнобойных беспилотников почти каждую ночь.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о "сложной" обстановке на границе с Украиной.

Он пожаловался на активные обстрелы "снарядами" и БпЛА.

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Коваленко подчеркнул, что бои на приграничных территориях продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны – в частности, из-за активности ДРГ врага со стороны Белгородской области. Также происходят артиллерийские дуэли из-за артобстрелов оккупантов по территории Украины.

"То, что россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным – не удивительно. Их главная информационная стратегия – обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют они, как и с воздуха. И именно Путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь. Все очень примитивно, но вполне характерно для россиян", – подчеркнул руководитель ЦПД.

Белгород на карте DeepState (с захватом Курщины, где действительно идут бои)

6 августа 2024 года Украина вернула войну "домой" на российскую территорию, начав Курскую операцию. ВСУ контролировали ряд населенных пунктов и Суджу.

Однако в марте 2025 года Россия значительно усилила активность и Курской области, отвоевав Суджу.

В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют о якобы окружении украинской группировки войск, находящейся в Курской области. Эту российскую ложь повторяет и Трамп.

"Окружение" российских войск уже опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров. Умеров также заверил, что ВСУ продолжат наступательные операции в РФ.

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