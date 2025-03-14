Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники, прилетало по элитному ЖК – фото, видео

Балашиха (Фото: Marina Lystseva)

Утром 14 марта Московскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 06:24 Собянин написал о якобы отражении атаки четырех дронов, которые летели на Москву.

Московские паблики и российские пропагандистские ресурсы сообщают, что поврежден частный дом в коттеджном поселке "Росинтер-2" в селе Фоминское в Новой Москве после атаки БпЛА.

Также на улице Лестева в Москве в расселенном жилом доме после атаки дрона загорелась крыша.

Кроме того, в результате атаки БпЛА в Москве поврежден многоэтажный жилой комплекс "Авангард" в Резервном проезде в Дорогомилово.

Губернатор Московской области сообщил, что три БПЛА якобы сбили над Балашихой и еще один – над Ленинским.

Он утверждает, что в Балашихе "обломки" одного из беспилотников упали на строительную площадку, а в Ленинском – на многоэтажку, которая еще строится и там никто не живет.

На момент публикации новости Минобороны РФ пока не отчитывалось об атаке беспилотников на Московскую область.

В прошлый раз дроны атаковали Москву и область в ночь на 11 марта. Тогда Министерство обороны РФ написало про сбивание и перехват над Московской областью 91 беспилотника. Собянин назвал это самой масштабной атакой на город.

Российские пропагандисты заявляли о многочисленных повреждениях домов в Москве и пригороде, повреждении полотна на железнодорожной станции и сильном пожаре на стоянке в Домодедово. Генеральный штаб ВСУ впоследствии сообщил о поражении Московского НПЗ.

В ночь на 12 марта Россию атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Туле и Орле, но Министерство обороны РФ не упомянуло их в сводке о якобы уничтоженных дронах.

Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта по России снова были нанесены удары беспилотниками. Тогда дроны ГУР атаковали предприятие по производству БпЛА под Калугой.

В ночь на 14 марта в России уже в пятый раз атаковали нефтезавод в Туапсе.