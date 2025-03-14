Москву і Підмосков'я знову атакували безпілотники, прилітало по елітному ЖК – фото, відео

Балашиха (Фото: Marina Lystseva)

Вранці 14 березня Московську область атакували безпілотники. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов.

О 06:24 Собянін написав про начебто відбиття атаки чотирьох дронів, які летіли на Москву.

Московські пабліки і російські пропагандистські ресурси повідомляють, що пошкоджено приватний будинок у котеджному селищі "Росінтер-2" у селі Фомінське у Новій Москві після атаки БпЛА.

Також на вулиці Лестева в Москві в розселеному житловому будинку після атаки дрона загорівся дах.

Крім того, внаслідок атаки БпЛА у Москві пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс "Авангард" у Резервному проїзді в Дорогомилово.

Губернатор Московської області повідомив, що три БпЛА нібито збили над Балашихою і ще один – над Ленінським.

Він стверджує, що у Балашисі "уламки" одного з безпілотників впали на будівельний майданчик, а у Ленінському – на багатоповерхівку, яка ще будується і там ніхто не живе.

На момент публікації новини Міноборони РФ поки не звітувало про атаку безпілотників на Московську область.

Минулого разу дрони атакували Москву та область у ніч проти 11 березня. Тоді Міністерство оборони РФ написало про збиття та перехоплення над Московською областю 91 безпілотника. Собянін назвав це наймасштабнішою атакою на місто.

Російські пропагандисти заявляли про численні пошкодження будинків в Москві та передмісті, пошкодження полотна на залізничній станції та сильну пожежу на стоянці в Домодєдово. Генеральний штаб ЗСУ згодом повідомив про ураження Московського НПЗ.

У ніч проти 12 березня Росію атакували безпілотники. Вибухи лунали у Тулі та Орлі, але Міністерство оборони РФ не згадало їх у зведенні про начебто знищені дрони.

Ввечері 12 березня і в ніч проти 13 березня по Росії знову було завдано ударів безпілотниками. Тоді дрони ГУР атакували підприємство з виробництва БпЛА під Калугою.

У ніч проти 14 березня у Росії вже вп'яте атакували нафтозавод у Туапсе.