Сирський: Проти України наразі воює угруповання в 640 000 російських військових
Росія залучила до війни проти України до 640 000 військових. Про це на засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, він коротко доповів союзникам про оперативну обстановку на фронті. Наразі бойові дії тривають на ділянці фронту завдовжки близько 1100 км.
Сирський підкреслив, що, попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.
"Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 000 осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", – повідомив головком.
У березні 2025 року представник ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія залучила проти України понад 620 000 військових. А перед цим, у листопаді 2024 року, повідомлялося, що угруповання окупантів налічує 580 000.
- 1 травня головком повідомляв, що воїни ЗСУ змогли відновити 115 позицій за місяць завдяки тактиці активної оборони.
- 12 квітня Сирський озвучив, скільки солдатів Росія втратила з початку року і заявив, що втрати рекордні. За його словами, йдеться про 140 650 окупантів.
- 7 травня головком повідомляв, що на фронті зафіксовано 1300 боєзіткнень з початку травня.