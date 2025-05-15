Сирський: Проти України наразі воює угруповання в 640 000 російських військових

За словами головкома, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росія залучила до війни проти України до 640 000 військових. Про це на засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, він коротко доповів союзникам про оперативну обстановку на фронті. Наразі бойові дії тривають на ділянці фронту завдовжки близько 1100 км.

Сирський підкреслив, що, попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.

"Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 000 осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", – повідомив головком.

У березні 2025 року представник ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія залучила проти України понад 620 000 військових. А перед цим, у листопаді 2024 року, повідомлялося, що угруповання окупантів налічує 580 000.