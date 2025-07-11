Проти України воюють вже понад 700 000 росіян. Угруповання збільшилось

Крім сотень тисяч військових, держава-агресор залучає десятки тисяч росгвардійців для завдань на прикордонні і тимчасово окупованих територіях

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

На початок липня 2025 року до ведення бойових дій проти України Росія залучила 700 000 військових, повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net. Проти травня угруповання збільшилось на 60 000 осіб, а листопада 2024-го – на 120 000.

"Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700 000 осіб", – заявили в СЗР.

Крім цього, за інформацією зовнішньої розвідки, до виконання завдань на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей залучаються підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 35 000 осіб.

Станом на середину травня 2025-го Росія залучила до війни проти України до 640 000 військових, повідомляв головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За кілька місяців до цього, у березні, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький казав, що Росія залучила проти України понад 620 000 військових.

Ще раніше – у листопаді 2024 року – угруповання окупантів налічувало 580 000 осіб.