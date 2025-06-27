Росія створила на Покровському напрямку найбільш численне угруповання – Сирський
Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Покровський напрямок залишається найгарячішим, Росія зосередила на ньому 111 000 особового складу – це найбільш численне угруповання. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки.

За словами головкома, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як 50 бойових зіткнень.

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"Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш численне угруповання – близько 111 000 особового складу", – додав Сирський.

Він зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області. Хочуть зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою.

"Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдопобєду", – написав він.

Головком наголосив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися на Покровському напрямку два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

Сирський поспілкувався з військовими в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах ЗСУ та Національної гвардії України, які стримують і нищать ворога.

Також він вивчив оперативну ситуацію, з’ясував усі проблемні моменти, віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних завдань.

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