Росія створила на Покровському напрямку найбільш численне угруповання – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Покровський напрямок залишається найгарячішим, Росія зосередила на ньому 111 000 особового складу – це найбільш численне угруповання. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки.

За словами головкома, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як 50 бойових зіткнень.

"Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш численне угруповання – близько 111 000 особового складу", – додав Сирський.

Він зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області. Хочуть зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою.

"Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдопобєду", – написав він.

Головком наголосив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися на Покровському напрямку два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

Сирський поспілкувався з військовими в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах ЗСУ та Національної гвардії України, які стримують і нищать ворога.

Також він вивчив оперативну ситуацію, з’ясував усі проблемні моменти, віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних завдань.

18 червня повідомлялося, що від початку 2025 року на Покровському напрямку фіксується суттєве збільшення застосування безпілотників українськими бійцями.

21 червня Зеленський повідомляв, що 695 000 російських військових перебувають на території України.