На Покровському напрямку суттєво зросло застосування дронів, подекуди є паритет – НГУ

Безпілотник (Ілюстративне фото: Генштаб)

Від початку 2025 року на Покровському напрямку фіксується суттєве збільшення застосування безпілотників українськими бійцями. Про це в коментарі LIGA.net повідомили в управлінні Національної гвардії України.

Там стверджують, що у поточному році на Покровському напрямку застосування дронів українськими військовими зросло на 70%.

"Те, що іде нарощення з обох боків, – це обʼєктивна картина. Але той факт, що ми нарощуємо і на деяких напрямках маємо навіть паритет, – це наша адаптація, яка допомагає стримувати противника", – наголосили в НГУ.

Раніше цього самого дня командувач НГУ Олександр Півненко навів статистику знищених російських цілей нацгвардійцями від початку 2025 року. За його словами, підрозділи Нацгвардії продовжують виконання бойових завдань вздовж усієї лінії фронту.

Нацгвардійці відбивають атаки Росії на півночі Харківської області, на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках, а також на південних рубежах. Виконують завдання із посилення та прикриття ділянок кордону, а також контрдиверсійні дії та спеціальні операції.

З початку 2025 року вздовж усієї лінії зіткнення бійці НГУ знищили:

→ 597 танків;

→ 903 одиниці бронетехніки;

→ 3282 одиниці автомобільної техніки.

Окрему увагу зосереджено на протидії засобам аеророзвідки окупантів. Нацгвардійці знищили вже 923 безпілотники типу Орлан, Zala, Supercam за допомогою FPV-дронів.

Півненко зазначив, що важливим компонентом бойової ефективності НГУ стало підсилення бригад самохідною артилерією калібру 155 мм: DITA, Zuzana та українською "Богданою". Взаємодія з аеророзвідкою дозволяє точково вражати логістику росіян, командні пункти, скупчення військових та техніки.

Окремо командувач розповів, що продовжується нарощування спроможностей у сфері застосування безпілотників. Зокрема, розвивається напрямок застосування дронів на оптоволокні, розширено використання ударних БпЛА типу Heavy Shot, Nemesis та FPV-дронів різної модифікації, що безпосередньо впливає на динаміку знищення техніки, вогневих засобів та артилерійських систем. Як результат, лише у 2025 році знищено:

→ 433 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;

→ 2864 артилерійські системи;

→ 60 реактивних систем залпового вогню;

→ 31 зенітно-ракетний комплекс.

2 червня 2025 року Міноборони повідомляло, що Україна може щороку виготовляти 10 млн різних безпілотників.

12 червня Зеленський заявляв, що у 2025 році Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40%, але їй не вистачає фінансування.