На Покровском направлении заметно возросло применение дронов, местами есть паритет – НГУ

Беспилотник (Иллюстративное фото: Генштаб)

С начала 2025 года на Покровском направлении фиксируется существенное увеличение применения беспилотников украинскими бойцами. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в управлении Национальной гвардии Украины.

Там утверждают, что в текущем году на Покровском направлении применение дронов украинскими военными выросло на 70%.

"То, что идет наращивание с обеих сторон, – это объективная картина. Но тот факт, что мы наращиваем и на некоторых направлениях имеем даже паритет, – это наша адаптация, которая помогает сдерживать противника", – подчеркнули в НГУ.

Ранее в этот же день командующий НГУ Александр Пивненко привел статистику уничтоженных российских целей нацгвардейцами с начала 2025 года. По его словам, подразделения Нацгвардии продолжают выполнение боевых задач по всей линии фронта.

Нацгвардейцы отбивают атаки России на севере Харьковской области, на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском направлениях, а также на южных рубежах. Выполняют задачи по усилению и прикрытию участков границы, а также контрдиверсионные действия и специальные операции.

С начала 2025 года вдоль всей линии столкновения бойцы НГУ уничтожили:

→ 597 танков;

→ 903 единицы бронетехники;

→ 3282 единицы автомобильной техники.

Отдельное внимание сосредоточено на противодействии средствам аэроразведки оккупантов. Нацгвардейцы уничтожили уже 923 беспилотника типа Орлан, Zala, Supercam с помощью FPV-дронов.

Пивненко отметил, что важным компонентом боевой эффективности НГУ стало усиление бригад самоходной артиллерией калибра 155 мм: DITA, Zuzana и украинской "Богданой". Взаимодействие с аэроразведкой позволяет точечно поражать логистику россиян, командные пункты, скопления военных и техники.

Отдельно командующий рассказал, что продолжается наращивание возможностей в области применения беспилотников. В частности, развивается направление применения дронов на оптоволокне, расширено использование ударных БпЛА типа Heavy Shot, Nemesis и FPV-дронов различной модификации, что непосредственно влияет на динамику уничтожения техники, огневых средств и артиллерийских систем. Как результат только в 2025 году уничтожено:

→ 433 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов;

→ 2864 артиллерийские системы;

→ 60 реактивных систем залпового огня;

→ 31 зенитно-ракетный комплекс.

2 июня 2025 года Минобороны сообщало, что Украина может ежегодно производить 10 млн разных беспилотников.

12 июня Зеленский заявлял, что в 2025 году Украина готова увеличить производство беспилотников на 40%, но ей не хватает финансирования.