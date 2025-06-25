Донецька ОВА: Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Костянтинівка (Ілюстративне фото: МВА)

Через постійні російські обстріли місто Костянтинівка у Донецькій області перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, через обстріли майже половина міста без світла. Крім того, 1900 будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його постачання наразі неможливо.

Водопостачання – один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20-25% від потреби.

Філашкін наголосив, що через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.

У місті встановлено сім резервуарів та 11 місткостей для води, діють 12 свердловин, шість з яких з очищенням. Працює п’ять пунктів незламності, ще два – у режимі очікування.

Глава ОВА додав, що попри все, в місті працюють медики, комунальники, поліція та влада. Але окупанти системно руйнують критичну інфраструктуру.

Він закликав мешканців Костянтинівки евакуюватися.

Мапа: DeepState

Донецька область щодня перебуває під масованими російськими обстрілами. У ніч проти 22 червня Росія атакувала Слов'янськ і Краматорськ, унаслідок чого загинув підліток.

28 травня WP писала, що Росія цього літа розпочне новий масштабний наступ в Донецькій області.