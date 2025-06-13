У ЗСУ заявили LIGA.net, що росіяни не заходили на Дніпропетровщину

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська не заходили до Дніпропетрвоської області, повідомив LIGA.net начальник відділу звʼязків з громадськістю угрупування військ "Хортиця" полковник Андрій Задубінний.

За його словами, окупанти не заходили на територію області.

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Ці ж дані підтвердив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій агенції "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", - зазначив він.

Водночас напередодні американське видання The New York Times заявило, що невеликі загони солдатів РФ минулими вихідними почали перетинати кордони Дніпропетровщини, просуваючись на захід з Донеччини. Медіа посилається на трьох українських офіцерів, які воюють у цьому районі.

Український аналітичний проєкт Deepstate фіксує ситуацію наступним чином: "сіра зона" проходить безпосередньо поряд з адміністративною межею Дніпропетровської області (на мапі - пунктирною лінією), ця відстань - менш ніж 100 метрів. Водночас від лінії фронту до адмінмежі - близько 2 кілометрів.

Якщо окупанти на цій ділянці дійдуть до адмінмежі, то відстань від лінії фронту до Дніпра становитиме ~130 км по прямій.

Ця ділянка фронту розташована на південний захід від Покровська:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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