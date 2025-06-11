У росіян 10 кілометрів до адмінмежі Дніпропетровської та Запорізької областей – Волошин

Речник Сил оборони півдня заявив, що росіянам ще потрібно подолати декілька населених пунктів, зокрема: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка

Владислав Волошин (Фото: НСЖУ)

До адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей на Новопавлівському напрямку російським окупаційним військам залишається близько 10 кілометрів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Для того, щоб противник у нас на Новопавлівському напрямку дійшов до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей, йому залишається значно більше, ніж 600 метрів", – сказав він.

За словами Волошина, росіянам ще потрібно подолати декілька населених пунктів, зокрема: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка.

"Противник підтримує там високу інтенсивність таких штурмів, намагаючись прорватись до Дніпропетровської області. На інших напрямках, можливо, там і залишилось 600 метрів, я розповідаю лише за наш напрямок, і противнику залишилось ще близько 10 кілометрів", – сказав речник Сил оборони півдня.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

30 квітня 2025 року головком Сирський заявив, що ворог "вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку" і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

9 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов казав, що росіян зараз немає ані на території Дніпропетровської області, ані на адмінкордоні з нею.

10 червня Юрій Бутусов написав, що до кордону з Дніпропетровською областю, тобто з центральною Україною, ворогу залишилось дійти 600 метрів.