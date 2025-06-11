У россиян 10 километров до админграницы Днепропетровской и Запорожской областей – Волошин

Спикер Сил обороны юга заявил, что россиянам еще предстоит преодолеть несколько населенных пунктов: Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле, Новоселка

Владислав Волошин (Фото: НСЖУ)

До административной границы Днепропетровской и Запорожской областей на Новопавловском направлении российским оккупационным войскам остается около 10 километров. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Для того чтобы противник у нас на Новопавловском направлении дошел до административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, ему остается значительно больше 600 метров", – сказал он.

По словам Волошина, россиянам еще предстоит преодолеть несколько населенных пунктов, в том числе: Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле, Новоселка.

"Противник поддерживает там высокую интенсивность таких штурмов, пытаясь прорваться в Днепропетровскую область. На других направлениях, возможно, там и осталось 600 метров, я рассказываю только о нашем направлении, и противнику осталось еще около 10 километров", – сказал спикер Сил обороны юга.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

30 апреля 2025 года главком Сырский заявил, что враг "упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении" и выйти на административную границу Днепропетровской области.

9 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорил, что россиян сейчас нет ни на территории Днепропетровской области, ни на админгранице с ней.

10 июня Юрий Бутусов написал, что до границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров.