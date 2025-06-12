Зеленський про новий "наступ" окупантів: Росіяни, м’яко кажучи, не такі вже й успішні

Президент наголосив, що Україна, на відміну від Росії, не ставиться до людей як до "гарматного м’яса"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відкидає повідомлення про новий масштабний наступ Росії на полі бою. Про це він сказав інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Він наголосив, що "перемога" держави-агресорки у війні – це російський наратив.

Як пише Bild, українська армія вже майже три тижні відбивається від "нового наступу", але Зеленський сказав, що росіяни "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".

Також президент підкреслив, що українська влада цінує кожне життя і ніколи не ставиться до людей, як до "гарматного м’яса", на відміну від росіян.

"Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни", – наголосив він.