Зеленський про новий "наступ" окупантів: Росіяни, м’яко кажучи, не такі вже й успішні
Президент Володимир Зеленський відкидає повідомлення про новий масштабний наступ Росії на полі бою. Про це він сказав інтерв'ю німецькій газеті Bild.
Він наголосив, що "перемога" держави-агресорки у війні – це російський наратив.
Як пише Bild, українська армія вже майже три тижні відбивається від "нового наступу", але Зеленський сказав, що росіяни "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".
Також президент підкреслив, що українська влада цінує кожне життя і ніколи не ставиться до людей, як до "гарматного м’яса", на відміну від росіян.
"Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни", – наголосив він.
- Наприкінці травня газета WP писала, що Росія цього літа розпочне новий масштабний наступ у Донецькій області, і є ймовірність, що він уже стартував.
- 31 травня Сирський повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку й зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.