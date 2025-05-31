Сирський: Росія активізувала наступальні дії на Запорізькому напрямку
Російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час підсумкової наради, пише Генштаб.
За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат, водночас основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області.
"Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", – зазначив генерал.
За даними Сирського, наразі Сили оборони вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.
"Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", – зазначив він.
- 22 травня Путін оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. У МЗС зазначили, що диктатор РФ цією заявою показав, що хоче продовжувати війну проти України.
- 25 травня 2025 року The Military Watch Magazine повідомив, що Росія нібито перекинула з Курської області 50 000 своїх військових на Харківський напрямок.
- Керівник ЦПД Коваленко у коментарі LIGA.net сказав, що інформація видання про план наступу РФ на Харків – це перебільшення, адже в окупантів недостатньо ні сил, ні засобів. Йдеться про прикордоння.
- 28 травня Зеленський повідомив, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку.