Сырский: Россия активизировала наступательные действия в Запорожском направлении

Александр Сырский (Фото: facebook главкома)

Российская армия значительно активизировалась в Запорожском направлении и сосредоточила усилия на приграничье Сумской области. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время итогового совещания, пишет Генштаб.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери, при этом основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

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"Значительно активизировался в Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", – отметил генерал.

По данным Сырского, в настоящее время Силы обороны принимают меры по повышению устойчивости обороны путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника.

"Проводим, в частности, и активные действия по улучшению тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", – отметил он.