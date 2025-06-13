NYT: Невеликі загони російської армії почали перетинати кордони Дніпропетровської області

Російські військові (Фото: EPA)

Невеликі загони російських солдатів, просуваючись на захід із Донецької області, минулими вихідними почали перетинати кордони Дніпропетровської області. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох українських офіцерів, які воюють у цьому районі.

Журналісти зазначають, що військові аналітики та українські солдати розглядають цей наступ як "символічний – спрямований на підрив морального духу українців шляхом прориву в новий регіон, так і стратегічний, спрямований на посилення оборони в сусідніх районах, де вона (Росія. - Ред.) вже закріпилася".

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Офіцер із позивним Барбаросса з 72 бригади Збройних Сил України, яка зараз відбиває російські наступи на Дніпро, повідомив, що "Росія накопичила багато сил у цьому районі", і він очікує, що вони просуватимуться глибше в регіон.

Українські офіцери заявили, що російські війська просунулися максимум на кілька ліній дерев у напрямку Дніпра та ще не захопили жодного населеного пункту.

"Ворог використовує тактику малих груп – від двох до чотирьох, іноді шістьох солдатів, які переміщуються від лінії дерев до лінії дерев або від будівлі до будівлі", – сказав офіцер Барбаросса.

Офіцер української армії Віктор, який воює в цьому районі, вважає, що російські війська можуть спробувати захопити Новопавлівку, яка розташована на стратегічно вигідній височині, перш ніж просуватися на північ у напрямку Межової – головного міста в цьому районі.

За його словами, забезпечення безпеки цієї ділянки землі дозволить Росії "створити буферну зону глибиною приблизно шість миль для захисту своїх флангів у сусідньому Донецьку та підготувати ґрунт для нового наступу на Покровськ".

30 квітня 2025 року головком Сирський заявив, що ворог "вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку" і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

9 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов казав, що росіян зараз немає ані на території Дніпропетровської області, ані на адмінкордоні з нею.

10 червня Юрій Бутусов написав, що до кордону з Дніпропетровською областю, тобто з центральною Україною, ворогу залишилось дійти 600 метрів.

11 червня речник Сил оборони півдня заявив, що до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей на Новопавлівському напрямку російським окупаційним військам залишається близько 10 кілометрів.