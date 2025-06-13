NYT: Небольшие отряды российской армии начали пересекать границы Днепропетровской области

Российские военные (Фото: EPA)

Небольшие отряды российских солдат, продвигаясь на запад из Донецкой области, в прошлые выходные начали пересекать границы Днепропетровской области. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех украинских офицеров, воюющих в этом районе.

Журналисты отмечают, что военные аналитики и украинские солдаты рассматривают это наступление как "символическое – направленное на подрыв морального духа украинцев путем прорыва в новый регион, так и стратегическое, направленное на усиление обороны в соседних районах, где она (Россия. - Ред.) уже закрепилась".

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Офицер с позывным Барбаросса из 72-й бригады Вооруженных Сил Украины, который сейчас отбивает российское наступление на Днепропетровск, сообщил, что "Россия накопила много сил в этом районе", и он ожидает, что они будут продвигаться глубже в регион.

Украинские офицеры заявили, что российские войска продвинулись максимум на несколько линий деревьев в направлении Днепропетровска и не захватили ни одного населенного пункта.

"Враг использует тактику малых групп – от двух до четырех, иногда шести солдат, которые перемещаются от линии деревьев к линии деревьев или от здания к зданию", – сказал офицер Барбаросса.

Воюющий в этом районе офицер украинской армии Виктор считает, что российские войска могут попытаться захватить Новопавловку, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, прежде чем продвигаться на север в направлении Межевой – главного города в этом районе.

По его словам, обеспечение безопасности этого участка земли позволит России "создать буферную зону глубиной около шести миль для защиты своих флангов в соседнем Донецке и подготовить почву для нового наступления на Покровск".

30 апреля 2025 года главком Сырский заявил, что враг "упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении" и выйти на административную границу Днепропетровской области.

9 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорил, что россиян сейчас нет ни на территории Днепропетровской области, ни на админгранице с ней.

10 июня Юрий Бутусов написал, что до границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров.

11 июня представитель Сил обороны юга заявил, что до административной границы Днепропетровской и Запорожской областей на Новопавловском направлении российским оккупационным войскам остается около 10 километров.