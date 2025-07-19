Россияне били по Украине более чем 300 дронами и 30 ракетами

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 19 июля россияне запустили по Украине сотни беспилотников различных типов и десятки ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку.

По словам главы государства, оккупанты направили на украинские города более 300 дронов и свыше 30 ракет. На утро цели еще уничтожают: в воздухе есть БпЛА.

Также продолжаются спасательные работы после атаки. Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

В Сумах оккупанты повредили критическую инфраструктуру – без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были и по Шостке Сумской области.

В Одессе поврежден дом. Шесть человек ранены, среди них ребенок. Один человек погиб.

Также россияне били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак назвал атаку на город самой массированной.

Зеленский поблагодарил всех лидеров, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать договоренности по совместному производству оружия, инвестициям в производство БпЛА, в частности дронов-перехватчиков, предоставлению систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Россия каждую ночь бьет по Украине беспилотниками. В ночь на 18 июля РФ атаковала 35 дронами, 29 из которых – "шахеды". Основное направление удара – прифронтовые территории на востоке страны.

В ночь на 17 июля основным направлением удара была Днепропетровская область, в частности Днепр. Там в результате атаки погиб человек, еще пять – пострадали.