Россияне ударили ракетой по Синельниковскому району: есть погибшие и разрушения

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В субботу, 19 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Синельниковскому району, убив по меньшей мере двух человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, россияне ударили по Васильковской общине. По предварительным данным, жертвами атаки стали два человека. О пострадавших Лысак не сообщал.

Повреждены амбулатория, школа и учреждение культуры. Пострадали частные дома. Загорелись авто, добавил глава ОВА.

Последствия атаки уточняются.

В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепропетровскую область дронами. Известно об одном погибшем и пяти раненых.

В ночь на 19 июля оккупанты снова били по региону. В частности, под атакой ракет и БпЛА оказался Павлоград.