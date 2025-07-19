В Запорожье возник пожар на предприятии из-за атаки россиян
Вечером Россия атаковала Запорожье, на одном из предприятий возник пожар. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
"В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал он.
Чем именно враг атаковал город, глава ОВА не уточнил. В 23:07 он предупредил об угрозе тактической авиации для региона, а в 23:14 – об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов).
Федоров призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена в регионе в 21:25.
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