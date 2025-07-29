Россияне убили 16 человек в колонии в Запорожской области и атаковали ракетой Каменское

35 человек получили ранения из-за удара России по пенитенциарному учреждению в Запорожском районе

Иван Федоров (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на 29 июля россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, убив и ранив десятки людей. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области, убив двух человек. Об этом сообщили областные военные администрации.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, из-за российской атаки по пенитенциарному учреждению есть погибшие и раненые. Позже он уточнил, что из-за российского удара погибли 16 человек, еще 35 – получили ранения.

Он добавил, что разрушено помещение учреждения. Повреждены и частные дома рядом.

Федоров рассказал, что ночью оккупанты восемь раз обстреляли Запорожский район, предварительно, фугасными авиационными бомбами. Исправительная колония – один из попавших под удары объектов.

Также под российским ударом оказалась Днепропетровская область. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о ракетном ударе по Каменскому.

Погибли два человека. Еще пятеро получили ранения. Две женщины – "тяжелые". Одна из них – беременная. Три пациента в состоянии средней тяжести.

Лысак добавил, что частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание. Рядом поврежденные медицинские учреждения: роддом и отделение городской больницы.

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