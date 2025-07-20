Россия ударила по Запорожью из РСЗО и "шахедами", три человека ранены
В ночь на 20 июля Россия нанесла удары по Запорожью и области из реактивных систем залповой стрельбы и беспилотников. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Враг дважды наносил удары из РСЗО и запустил не менее 14 ударных БПЛА.
В результате атаки повреждено несколько частных домов, окна и фасад многоэтажного здания. Возникли пожары.
По данным Федорова, ранения получили по меньшей мере три человека. Это женщины 69, 64 и 73 лет. Им оказана медицинская помощь.
"64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон нанес удар по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад", – уточнил глава областной военной администрации.
Атака на Запорожье началась вечером 19 июля. В результате удара на одном из предприятий произошел пожар.
- В июле россияне похвастались, что "взяли" Каменское, откуда можно наносить удары по Запорожью. ВСУ пояснили, что украинские силы уничтожают небольшие группы россиян, которые проникают в Каменское. Говорить о потере населенного пункта преждевременно.
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