Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ і "шахедами", троє поранених – фото

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Національна поліція)

У ніч проти 20 липня Росія вдарила по Запоріжжю й області з реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог двічі вдарив з РСЗВ і запустив щонайменше 14 ударних БпЛА.

Унаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна й фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.

За даними Федорова, поранення отримали щонайменше три людини. Це жінки 69, 64 і 73 років. Їм надана медична допомога.

"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна й пошкоджений фасад", – уточнив очільник ОВА.

Атака на Запоріжжя почалася з вечора 19 липня. Внаслідок удару на одному з підприємств виникла пожежа.