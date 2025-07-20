Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ і "шахедами", троє поранених – фото
У ніч проти 20 липня Росія вдарила по Запоріжжю й області з реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог двічі вдарив з РСЗВ і запустив щонайменше 14 ударних БпЛА.
Унаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна й фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.
За даними Федорова, поранення отримали щонайменше три людини. Це жінки 69, 64 і 73 років. Їм надана медична допомога.
"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна й пошкоджений фасад", – уточнив очільник ОВА.
Атака на Запоріжжя почалася з вечора 19 липня. Внаслідок удару на одному з підприємств виникла пожежа.
- У липні росіяни похизувалися, що "взяли" Кам’янське, звідки можна бити по Запоріжжю. ЗСУ пояснили, що українські сили знищують малі групи росіян, які заходять до Кам'янського. Про втрату населеного пункту говорити зарано.
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