Украинские военные выбили россиян и продвинулись в Запорожской области
В Запорожской области Силы обороны выбили россиян с позиций и продвинулись вперед. Об этом сообщили в 210 отдельном штурмовом полку.
Бойцы первого штурмового батальона провели спланированные штурмовые действия и смогли занять позиции врага, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.
"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", – отметили в полку.
Военные подчеркнули, что территории были освобождены без единой потери со стороны украинских воинов и пообещали впоследствии предоставить видеоподтверждение.
- 26 июля президент сообщил, что Силам обороны удалось сорвать российский план по Сумской области. Врага отодвинули.
- 27 июля сообщалось, что Россия может готовить новое наступление на фронте в июле-августе, а Северная Корея готова предоставить новые войска. Такие данные сообщила разведка Южной Кореи.
Комментарии (0)