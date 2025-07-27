Украинские военные выбили россиян и продвинулись в Запорожской области

Эту позицию не могли занять другие штурмовые подразделения, говорят военные

Воины 210 ОШП (facebook.com/polk210)

В Запорожской области Силы обороны выбили россиян с позиций и продвинулись вперед. Об этом сообщили в 210 отдельном штурмовом полку.

Бойцы первого штурмового батальона провели спланированные штурмовые действия и смогли занять позиции врага, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.

"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", – отметили в полку.

Военные подчеркнули, что территории были освобождены без единой потери со стороны украинских воинов и пообещали впоследствии предоставить видеоподтверждение.