В Сеуле считают, что Россия готовит новое наступление в августе, а КНДР даст войска
Северная Корея может направить дополнительных военных России для участия в войне против Украины в июле или августе 2025 года. Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон со ссылкой на закрытый брифинг разведывательного агентства, передает Reuters.
"Дополнительное развертывание может быть осуществлено уже в июле или августе", – сказал он.
В национальной разведслужбе Южной Кореи считают, что в указанный период Москва может готовиться к масштабным наступлениям на фронте. По словам парламентария, в своих оценках разведка ссылается на новый набор войск в армии КНДР, а также недавний визит высокопоставленного представителя службы безопасности России.
Вероятно, речь может идти о визите секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в середине июня в КНДР. В начале июля Пхеньян посещал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Ли Сон Гвона, в обмен на поставку артиллерийских боеприпасов и ракет России КНДР, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.
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