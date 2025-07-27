В Сеуле считают, что Россия готовит новое наступление в августе, а КНДР даст войска

Южнокорейская разведка ссылается на недавние визиты представителей РФ в Пхеньян и новый набор в армию КНДР

Концерт в КНДР (Иллюстративное фото: EPA/KCNA)

Северная Корея может направить дополнительных военных России для участия в войне против Украины в июле или августе 2025 года. Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон со ссылкой на закрытый брифинг разведывательного агентства, передает Reuters.

"Дополнительное развертывание может быть осуществлено уже в июле или августе", – сказал он.

В национальной разведслужбе Южной Кореи считают, что в указанный период Москва может готовиться к масштабным наступлениям на фронте. По словам парламентария, в своих оценках разведка ссылается на новый набор войск в армии КНДР, а также недавний визит высокопоставленного представителя службы безопасности России.

Вероятно, речь может идти о визите секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в середине июня в КНДР. В начале июля Пхеньян посещал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Ли Сон Гвона, в обмен на поставку артиллерийских боеприпасов и ракет России КНДР, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.