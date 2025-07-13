Зеленский заявил, что российское наступление не оправдало ожиданий вражеского командования

Заседание Зеленского с военным руководством (Фото: Telegram Зеленского)

Так называемое летнее наступление россиян не оправдало ожиданий, которые возлагали на него командующие вражеской армии. Об этом сообщил президент Володимир Зеленський после встречи с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андрием Гнатовым.

По словам президента, российская армия значительно отстала от планов, которые ставило перед ней командование на это лето.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка срывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что Украина готовит новые удары большой дальности по территории противника.

"Наши подразделения будут и дальше уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на территорию России", – подчеркнул президент.