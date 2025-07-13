Зеленский заявил, что российское наступление не оправдало ожиданий вражеского командования
Так называемое летнее наступление россиян не оправдало ожиданий, которые возлагали на него командующие вражеской армии. Об этом сообщил президент Володимир Зеленський после встречи с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андрием Гнатовым.
По словам президента, российская армия значительно отстала от планов, которые ставило перед ней командование на это лето.
"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка срывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", – заявил Зеленский.
Он сообщил, что Украина готовит новые удары большой дальности по территории противника.
"Наши подразделения будут и дальше уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на территорию России", – подчеркнул президент.
- 10 июля NYT сообщила, что российский диктатор Владимир Путин отвергает заявления президента США Дональда Трампа о "разочаровании" в нем и планирует двигаться вперед с новой интенсивностью в Украине, уже учитывая возможность нового давления со стороны США.
Комментарии (0)