NYT: Путин убежден, что оборона Украины может упасть в ближайшие месяцы

Путин игнорирует критику со стороны Трампа, потому что уверен в своих "победах" на поле боя, пишет NYT

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин отвергает заявления президента США Дональда Трампа о "разочаровании" в нем и планирует с новой интенсивностью продвигаться вперед в Украине, уже учитывая возможность нового давления со стороны США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и людей, близких к Кремлю.

Российский диктатор убежден, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может упасть в ближайшие месяцы, утверждают два собеседника NYT, близкие к Кремлю.

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Учитывая продолжающееся наступление России, говорят они, Путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок со стороны Украины.

Как пишет NYT, поскольку Россия одержала "победы" на поле боя (вероятно, речь идет о локальных продвижениях на отдельных участках на тактическом уровне. – Ред.), а Украина боролась с нехваткой личного состава, военные амбиции господина Путина только выросли.

Поскольку Трамп дает понять, что разочарован Путиным, стало очевиднее, что диктатор РФ готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения капитуляции Украины перед его требованиями, добавили в NYT.