Зеленський заявив, що російський наступ не виправдав очікувань ворожого командування

Нарада Зеленського з військовим керівництвом (Фото: Telegram Зеленського)

Так званий літній наступ росіян не відповідає очікуванням, які покладали на нього командувачі ворожої армії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

За словами президента, російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо.

"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що Україна готує нові далекобійні удари по території ворога.

"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію", – наголосив президент.