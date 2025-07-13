Зеленський заявив, що російський наступ не виправдав очікувань ворожого командування
Так званий літній наступ росіян не відповідає очікуванням, які покладали на нього командувачі ворожої армії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
За словами президента, російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо.
"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", – заявив Зеленський.
Він повідомив, що Україна готує нові далекобійні удари по території ворога.
"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію", – наголосив президент.
- 10 липня NYT повідомило, що російський диктатор Володимир Путін відкидає заяви президента США Дональда Трампа про "розчарування" у ньому та планує з новою інтенсивністю просуватися вперед в Україні, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США.
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