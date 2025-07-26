Зеленский после доклада Сырского: Удалось сорвать российский план по Сумской области

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силам обороны Украины удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

"Продолжаются наши активные действия в Сумской области, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", – заявил Зеленский.

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По словам президента Украины, хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, Силы обороны неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.

"Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", – добавил Зеленский.