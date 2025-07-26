Зеленский после доклада Сырского: Удалось сорвать российский план по Сумской области
Силам обороны Украины удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
"Продолжаются наши активные действия в Сумской области, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, Силы обороны неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.
"Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", – добавил Зеленский.
- 26 июня Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения – стабилизирована.
- 30 июня Генштаб сообщил, что Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки Сумской области, оттеснив оккупантов дальше от областного центра.
- 24 июля президент Зеленский заявил, что на Сумском направлении у защитников "намного лучше ситуация, чем была".
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