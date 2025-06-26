"Летнее наступление" РФ захлебывается, продвижение в Сумской области остановлено – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

По итогам мая-июня, волна попыток "летнего наступления" с территории России захлебывается. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам работы на Северо-Слобожанском направлении.

Главком заявил, что оборона Сумской области – одна из основных задач на сегодня. По его словам, по итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" с территории России захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий в Харьковской области.

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"Вместо этого принятые ранее наши решения уже дают результат. Продвижение российских войск в пограничные Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизирована", – заявил Сырский.

Он рассказал, что на определенных участках украинские подразделения успешно привлекают тактику активной обороны и освобождают территории в приграничных районах Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны повторно сковали около 50 000 личного состава Вооруженных сил России, в том числе элитные бригады десантников и морской пехоты.

"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", – пояснил главнокомандующий ВСУ.

29 мая спикер ГПСУ заявил, что у России достаточно сил для попытки атаки на Сумском направлении.

20 июня пограничники сообщали, что на Сумском направлении россияне либо перегруппировываются, либо снизили активность на фоне немалых потерь.

22 июня Сырский заявлял, что Силы обороны контролируют около 90 квадратных километров на территории Глушковского района Курской области.