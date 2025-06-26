"Летнее наступление" РФ захлебывается, продвижение в Сумской области остановлено – Сырский
По итогам мая-июня, волна попыток "летнего наступления" с территории России захлебывается. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам работы на Северо-Слобожанском направлении.
Главком заявил, что оборона Сумской области – одна из основных задач на сегодня. По его словам, по итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" с территории России захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий в Харьковской области.
"Вместо этого принятые ранее наши решения уже дают результат. Продвижение российских войск в пограничные Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизирована", – заявил Сырский.
Он рассказал, что на определенных участках украинские подразделения успешно привлекают тактику активной обороны и освобождают территории в приграничных районах Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны повторно сковали около 50 000 личного состава Вооруженных сил России, в том числе элитные бригады десантников и морской пехоты.
"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", – пояснил главнокомандующий ВСУ.
- 29 мая спикер ГПСУ заявил, что у России достаточно сил для попытки атаки на Сумском направлении.
- 20 июня пограничники сообщали, что на Сумском направлении россияне либо перегруппировываются, либо снизили активность на фоне немалых потерь.
- 22 июня Сырский заявлял, что Силы обороны контролируют около 90 квадратных километров на территории Глушковского района Курской области.