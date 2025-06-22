Сырский: ВСУ в Курской области все еще контролируют 90 квадратных километров

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ)

Курская операция сорвала планы россиян по наступлению на Покровском направлении. В настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют около 90 кв. км территории Глушковского района Курской области, сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами.

Он напомнил, что Курская операция смогла в свое время оттянуть около 63 000 россиян и около 7000 солдат Северной Кореи. А это ослабило давление на основных направлениях и позволило перегруппировать войска.

В апреле 2025 года оккупанты получили задачу пополнить наступательные группировки на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, чтобы увеличить темпы наступления.

"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области России сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления. Одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление", – сообщил Сырский.

Сейчас около 10 000 российских военных ведут бои именно в Глушковском районе. На Северослобожанском направлении сосредоточено около 50 000 военных РФ: две десантные дивизии, четыре основных бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения.

Россияне пытаются наступать из Курской области в Сумскую область, однако действия врага остановлены по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка.

"Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", – сообщил главком.