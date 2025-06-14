Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области, удается выбивать россиян – Зеленский
Украинские защитники освободили Андреевку в Сумской области, в приграничье удается выбивать российские войска. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Удается выбивать российские войска оттуда [из приграничных районов Сумской области]. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", – сообщил глава государства.
Президент отметил, что по итогам последних дней особой благодарности заслуживают защитники 225 отдельного штурмового полка: "Именно за наступательные действия в приграничье Сумской области и освобождения, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень!"
Украинский OSINT-проект Deesptate пока не сообщал об освобождении Андреевки: линия фронта на этом отрезке не менялась с 9 июня, когда было зафиксировано последнее продвижение оккупантов. Следует отметить, что изменения на карте появляются с задержкой.
Ранее, 13 июня, Зеленский на встрече с журналистами сообщил, что в тот день украинские войска возобновили контроль в Андреевке.
Президент отмечал, что на Сумском направлении сейчас находятся 53 000 российских военных, бои идут вдоль границы, но наступление удалось остановить.
- 12 июня глава государства заявил, что украинские защитники "понемногу отталкивают" российские силы в Сумской области.