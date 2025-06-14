Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области, удается выбивать россиян – Зеленский

Иллюстративное фото: соцсети 225 отдельного штурмового полка

Украинские защитники освободили Андреевку в Сумской области, в приграничье удается выбивать российские войска. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Удается выбивать российские войска оттуда [из приграничных районов Сумской области]. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", – сообщил глава государства.

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Президент отметил, что по итогам последних дней особой благодарности заслуживают защитники 225 отдельного штурмового полка: "Именно за наступательные действия в приграничье Сумской области и освобождения, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень!"

Украинский OSINT-проект Deesptate пока не сообщал об освобождении Андреевки: линия фронта на этом отрезке не менялась с 9 июня, когда было зафиксировано последнее продвижение оккупантов. Следует отметить, что изменения на карте появляются с задержкой.

Андреевка – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

Ранее, 13 июня, Зеленский на встрече с журналистами сообщил, что в тот день украинские войска возобновили контроль в Андреевке.

Президент отмечал, что на Сумском направлении сейчас находятся 53 000 российских военных, бои идут вдоль границы, но наступление удалось остановить.

12 июня глава государства заявил, что украинские защитники "понемногу отталкивают" российские силы в Сумской области.