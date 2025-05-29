Спикер ГПСУ заявил, что у России достаточно сил для попытки атаки на Сумском направлении
Андрей Демченко (Фото: ГПСУ)

Россия накопила в Курской области достаточно сил, чтобы попытаться атаковать Силы обороны на Сумском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств и по личному составу, и по технике в пределах Курской области. В частности, в свое время накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась и пробовала вытеснить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области", — сказал Демченко.

Он уточнил, что враг продолжает держать там войска. Однако периодически наблюдается изменение количества военнослужащих и техники.

"У врага там достаточно сил для того, чтобы совершать действия и по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", — констатировал спикер ГПСУ.

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