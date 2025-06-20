У РФ перегруппировка или мало "мяса". Пограничники рассказали о ситуации в Сумской области
На Сумском направлении россияне либо перегруппировываются, либо снизили активность на фоне больших потерь. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Он подчеркнул, что протяженность границы между Украиной и РФ в пределах Сумской области – около 550 км.
"И только на небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп. Бронированной техники, которой враг пытался бы прорвать нашу границу, не фиксируется", – подчеркнул спикер ГПСУ.
В основном российские пехотные группы пытаются использовать либо квадроциклы, либо мототехнику.
Однако, по его словам, если говорить о полосах обороны, где находятся пограничники, активность этих штурмовых групп и попытки заходов на территорию Сумской области несколько снизились.
Он подчеркнул, что это результат стойкости украинских воинов и нанесенных оккупантам потерь. Только по результатам работы пограничников россияне теряют ежедневно десятки людей убитыми и ранеными, пытаясь зайти на украинскую территорию на этом направлении.
"Понеся столь большие потери, враг сейчас возможно либо перегруппировывает свои подразделения, либо снизил интенсивность действий из-за недостаточного количества этого мяса, которое он может привлекать для того, чтобы они пытались зайти на нашу территорию", – сказал спикер ГПСУ.
Он напомнил, что когда противник начинал такие попытки, то он вообще не считался с этими потерями. Сейчас интенсивность снизилась, как и способность этих групп применять мотоциклы и квадроциклы, потому что и эта техника постоянно уничтожается украинскими воинами.
- По состоянию на 14 июня на Сумском направлении находились 53 000 российских военных.
- В тот же день Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили Андреевку в Сумской области.
- С 16 июня Генштаб начал отчитываться о боях в Сумской области. Это направление фронта в сводках называется Северо-Слобожанское.