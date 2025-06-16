Генштаб теперь будет отчитываться о еще одном направлении фронта

Генштаб будет информировать украинцев о ходе боев на приграничье Сумской области

Фото: Генштаб ВСУ

Из-за активизации российских войск на приграничных территориях Сумской области в сводках Генштаба Вооруженных Сил Украины добавилось еще одно направление фронта – Северо-Слобожанское.

Генштаб будет отчитываться об этом направлении в связи с интенсификацией боев и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

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Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

Генштаб публикует сводки трижды в сутки – по состоянию на 08:00, 16:00 и 22:00.

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