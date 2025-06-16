Генштаб теперь будет отчитываться о еще одном направлении фронта
Из-за активизации российских войск на приграничных территориях Сумской области в сводках Генштаба Вооруженных Сил Украины добавилось еще одно направление фронта – Северо-Слобожанское.
Генштаб будет отчитываться об этом направлении в связи с интенсификацией боев и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.
Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.
Генштаб публикует сводки трижды в сутки – по состоянию на 08:00, 16:00 и 22:00.
- По состоянию на 14 июня на Сумском направлении находились 53 000 российских военных.
- В тот же день Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили Андреевку в Сумской области, в пограничье удается выбивать российские войска.