В Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск.

Большинство из пленных – солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ.

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Эти бригады отличались особой жестокостью против украинских военнослужащих во вражеском плену, отметили в ДШВ.

Захваченные в плен – из Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Дагестана, Курска, республики Адыгея, республики Коми, Курганской области, Омска, Красноярского края, временно оккупированного Крыма и других территорий.