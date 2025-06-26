В Сумской области украинские десантники набрали пленных из разных уголков России – видео
В Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
Большинство из пленных – солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ.
Эти бригады отличались особой жестокостью против украинских военнослужащих во вражеском плену, отметили в ДШВ.
Захваченные в плен – из Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Дагестана, Курска, республики Адыгея, республики Коми, Курганской области, Омска, Красноярского края, временно оккупированного Крыма и других территорий.
- По состоянию на 14 июня на Сумском направлении находились 53 000 российских военных.
- С 16 июня Генштаб начал отчитываться о боях в Сумской области. Это направление фронта в сводках называется Северо-Слобожанское.
- 20 июня соучредитель DeepState рассказал LIGA.net, что фортификации на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году. Также он пояснил, что не так с антидроновыми сетками, которые устанавливают вдоль дорог.
- По состоянию на 22 июня Силы обороны контролируют около 90 кв. км в Курской области, граничащей с Сумской.