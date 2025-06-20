В Deepstate объяснили, что не так с установкой антидроновых сеток в Сумской области

Соучредитель проекта считает, что таким образом власти отвлекают внимание от проблемы с фортификациями в приграничье

Фото с конструкциями, на которые должны быть установлены антидроновые сетки: Facebook Олега Григорова

Антидроновые сетки, устанавливаемые областными властями на дорогах Сумской области, не усложнят аэроразведку для оккупантов, также есть проблема со столбами, на которые крепятся эти защитные конструкции. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Роман Погорелый, соучредитель OSINT-проекта Deepstate.

"Военные инженеры нам подчеркнули то, на что мы не обратили внимание: там деревянные столбы, которые можно попаданием дрона развалить. Кажется, был пример в Донецкой области – там стояли стальные столбы, которые выдержат больше ударов, чем эта деревянная пародия", – рассказал он.

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По поводу того, что на опубликованном обладминистрацией фото на столбах нет антидроновых сеток, Погорелый отметил: работы все еще ведутся и до этого "докапываться нет смысла".

В то же время аналитик назвал "очень странной" формулировку главы ОВА Олега Григорова о том, что антидроновые сетки якобы усложняют аэроразведку оккупантам.

"Вообще не знаю, как это возможно, потому что там все видно. Я не знаю, что может закрыть от вражеских глаз [антидроновая сетка]", – отметил эксперт.

Он считает, что такими сообщениями областные власти хотят отвлечь людей от проблемы отсутствия фортификаций в приграничье.

"Так кажется, будто они хотят перебросить внимание: "О, смотрите, мы решили внезапно в приграничных районах – какие эти приграничные районы тоже неизвестно, наверное, от линии боевого столкновения – строить эти антидроновые сетки. То есть только сейчас [начали их устанавливать]... отводя внимание от основных фортификаций – инженерных заграждений, которые состоят из противотанковых рвов, зубов дракона, егозы [колючей проволоки], минных полей и тому подобного", – пояснил Погорелый.

Он добавил, что фортификации должны быть на этом направлении давно, но отметил, что Deepstate не обнаружил такие объекты в приграничных зонах.