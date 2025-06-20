У Deepstate пояснили, що не так зі встановленням антидронових сіток на Сумщині

Співзасновник проєкту вважає, що у такий спосіб влада відвертає увагу від проблеми з фортифікаціями в прикордонні

Фото з конструкціями, на які мають бути встановлені антидронові сітки: Facebook Олега Григорова

Антидронові сітки, які обласна влада встановлює на дорогах Сумщини, не ускладнять аеророзвідку для окупантів, також є проблема зі стовпами, на які кріпляться ці захисні конструкції. Про це у коментарі LIGA.net розповів Роман Погорілий, співзасновник OSINT-проєкту Deepstate.

"Військові інженери нам підкреслили те, на що ми не звернули увагу: там дерев'яні стовпи, які можна влучанням дрона розвалити. Здається, був приклад на Донеччині – там стояли сталеві стовпи, які витримають більше ударів, аніж ця дерев'яна пародія", – розповів він.

Читайте також Загроза з півночі. Що відомо про наступ Росії на Сумщину

Стосовно того, що на опублікованому обладміністрацією фото на стовпах немає антидронових сіток, Погорілий зауважив: роботи все ще ведуться й до цього "докопуватися немає сенсу".

Водночас аналітик назвав "дуже дивним" формулювання глави ОВА Олега Григорова про те, що антидронові сітки нібито ускладнюють аеророзвідку окупантам.

"Взагалі не знаю, як це можливо, тому що там все видно. Я не знаю, що може закрити від ворожих очей [антидронова сітка]", – зазначив експерт.

Він вважає, що такими повідомленнями обласна влада хоче відволікти людей від проблеми відсутності фортифікацій в прикордонні.

"Так видається, ніби вони хочуть перекинути увагу: "О, дивіться, ми вирішили раптово в прикордонних районах – які ці прикордонні райони теж невідомо, мабуть, від лінії бойового зіткнення – будувати ці антидронові сітки. Тобто тільки зараз [почали їх встановлювати]... відводячи увагу від основних фортифікацій – інженерних загороджень, які складають собою протитанкові рови, зуби дракона, єгоза [колючий дріт], мінні поля і тому подібне", – пояснив Погорілий.

Він додав, що фортифікації мали бути на цьому напрямку давно, але зауважив, що Deepstate не виявив такі об'єкти у прикордонних зонах.