Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив россиян подальше от Сум

Силы обороны проводят мероприятия по подготовке к контрнаступательным действиям для вытеснения оккупантов из Сумской области

Сумская область (Фото: George Ivanchenko/EPA)

Подразделения Сил обороны продвинулись в районе Алексеевки Сумской области, оттеснив оккупантов дальше от областного центра. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, комментируя ситуацию на Северо-Слобожанском направлении.

Силы обороны продолжают оборонительную операцию и эффективно уничтожают противника, который не прекращает попыток штурмовых действий в приграничной Сумской области.

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Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировку российских войск численностью около 50 000 человек, которые не были переброшены на другие направления, в частности, на Покровское и Новопавловское, отметили в Генштабе.

В настоящее время ситуация стабилизировалась, продвижение россиян остановлено по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница России – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

Военные подчеркнули, что Силы обороны удерживают оборону по определенной линии, проводят мероприятия по подготовке к контрнаступательным действиям для вытеснения оккупантов.

Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив захватчиков дальше от Сум.

Карта: DeepState

Россияне привлекают на этом направлении свои лучшие бригады – морскую пехоту, воздушно-десантные части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно используют дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные БпЛА. Одновременно с этим они продолжают пытаться вытеснить подразделения Сил обороны из Курской и Белгородской областей РФ.

Также Генштаб сообщил о потерях россиян. В июне 2025 года общие потери оккупантов на Северо-Слобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные – более 4470, санитарные – около 4800, пленных – 42 человека.

Кроме того, за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, в том числе шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 89 единиц артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, три средства противовоздушной обороны.

Силы обороны наносят удары по оккупантам на глубину до 100 км, в том числе и на территории России. В течение июня были поражены 16 командных пунктов, восемь командно-наблюдательных пунктов, шесть районов сосредоточения живой силы, один район сосредоточения вооружений и военной техники, три склада боеприпасов, три склада материально-технических средств, три склада хранения БпЛА, два пункта управления дронами, две ремонтные базы, логистическая база и нефтебаза.

26 июня Сирский заявил, что продвижение российских войск в приграничнье Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.

В то же время он распорядился ускорить строительство укреплений на Северо-Слобожанском направлении.