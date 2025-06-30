Генштаб: ЗСУ просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум

Сили оборони проводять заходи з підготовки до контрнаступальних дій для витіснення окупантів з Сумської області

Сумська область (Фото: George Ivanchenko/EPA)

Підрозділи Сил оборони просунулися в районі Олексіївки Сумської області, відтіснивши окупантів далі від обласного центру. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, коментуючи ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку.

Сили оборони продовжують оборонну операцію та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

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Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 000 осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський, зазначили в Генштабі.

На даний час ситуацію стабілізовано, просування росіян зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон Росії – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.

Військові наголосили, що Сили оборони тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи з підготовки до контрнаступальних дій для витіснення окупантів.

Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши загарбників далі від Сум.

Мапа: DeepState

Росіяни залучають на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовують далекобійну артилерію, авіацію, ударні БпЛА. Одночасно з цим вони й надалі намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Також Генштаб повідомив про втрати росіян. У червні 2025 року загальні втрати окупантів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках становили близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.

Крім цього, за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони.

Сили оборони завдають ударів по окупантах на глибину до 100 км, зокрема і на території Росії. Протягом червня уражено 16 командних пунктів, вісім командно-спостережних пунктів, шість районів зосередження живої сили, один район зосередження озброєнь і військової техніки, три склади боєприпасів, три склади матеріально-технічних засобів, три склади зберігання БпЛА, два пункти управління дронами, дві рембази, логістичну базу та нафтобазу.

26 червня Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено, лінію бойового зіткнення – стабілізовано.

Водночас він наказав прискорити будівництво фортифікацій на Північно-Слобожанському напрямку.