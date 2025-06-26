Сырский приказал ускорить строительство фортификаций в Сумской области

Назначен чиновник, непосредственно отвечающий за подготовку городов и общин Сумской области к обороне

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В Сумской области продолжается строительство фортификаций, однако работы следует ускорять. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам работы на Северо-Слобожанском направлении.

Он рассказал, что в командовании группировки на этом направлении создана специальная группа по вопросам обороны городов и общин Сумской области. Первоочередные задачи – усовершенствование укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Читайте также Угроза с севера. Что известно о наступлении России на Сумскую область

Также был назначен чиновник, непосредственно отвечающий за подготовку городов и общин региона к обороне и обеспечению эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления россиян. Кроме того, назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Сырский проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах – проинспектировал направление фортификаций, в том числе и в той части, за которую отвечают Сумская областная военная администрация и Государственная специальная служба транспорта.

"Работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны. Строительство дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно большей", — заявил он.

Он добавил, что в течение указанного срока вернется с проверкой.

Сырский заявил, что продвижение российских войск на пограничных территориях Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизирована.

Фото: Facebook-аккаунт главкома

20 июня соучредитель DeepState рассказал LIGA.net , что фортификации на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году.

фортификации на границе Сумской области можно было строить еще в прошлом году. Также он заявил, что антидроновые сетки, которые власти региона устанавливают на дорогах, не усложнят аэроразведку для оккупантов, также есть проблема со столбами, на которые крепятся эти защитные конструкции.